Правительство Армении продлило объявленный в связи с пандемией коронавируса режим ЧП еще на 30 дней.

«Продлить объявленный 16 марта и продленный до 14 мая режим чрезвычайного положения на 30 дней – с 14 мая 17:00 до 13 июня 17:00», — говорится в решения.

Премьер-министр Армении Никол Пашинян заявил, что применение жестких ограничений не планируется, необходимо соблюдать социальную дистанцию, носить маски.

«Но мы будем вынуждены вернуться к жестким ограничениям, если окажется, что наши возможности для лечения пациентов с симптомами недостаточны», — отметил Пашинян.

Он отметил, что в марте были подсчеты, что если ситуация будет развиваться по итальянскому сценарию, то за месяц в Армении будет 10 тысяч смертей.

«Мы и сегодня не уверены, какой сценарий будет», — сказал он.

Премьер добавил, что в Армении создано 1500 койкомест, приобретены 100 аппаратов ИВЛ, 70 находятся в процессе приобретения, к аппаратам подключены шесть пациентов, 661 пациент имеют воспаление легких.

Число случаев заражения коронавирусом в Армении 14 мая увеличилось на 142, достигнув 3860.

Minval.az