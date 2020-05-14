Течение заболевания COVID-19 у детей проходит намного легче, чем у взрослых, из-за особенностей детского иммунитета. Такое объяснение в беседе с РИА Новости нашел заведующий педиатрическим отделением иерусалимской больницы «Хадасса», врач-иммунолог Яков Беркун.

По его словам, врожденная иммунная система ребенка эффективна, но недостаточно развита. Предположительно, именно недоразвитая часть иммунитета не нужна в борьбе с инфекцией. Также у детей меньше рецепторов, через которые вирус попадает в клетки. «Еще есть сигналы внутри клеток, и у детей этот сигнал меньше работает. Возможно, поэтому вирус меньше проникает в организм, в клетки, и реже начинается заражение», — сказал Беркун.

Он отметил, что благодаря защитным функциям организма дети редко заражают вирусом членов семьи — такие данные были получены в ходе множества исследований. «В разных семьях это проверялось. Обычно именно взрослый человек переносит заболевание», — уточнил доктор.

Иммунолог подчеркнул, что среди инфицированных пациентов его клиники были религиозные люди из больших многодетных семей, где COVID-19 был у взрослых, и дети болели в очень легкой форме или чаще вообще не заражались.

Беркун добавил, что коронавирус не опасен даже для детей с хроническими заболеваниями, в том числе с астмой. В мире было лишь несколько десятков случаев, когда у несовершеннолетних происходили осложнения из-за инфекции. Например, может наблюдаться аутоиммунный воспалительный шторм уже после выздоровления. Это связано с реакцией организма конкретного человека на новый вирус.

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