Американская поп-исполнительница, уроженка Барбадоса Рианна стала самой богатой певицей в Великобритании и оказалась на третьем месте самых состоятельных музыкантов в стране, пишет «Корреспондент» со ссылкой на The Guardian.

32-летняя певица обогнала даже таких именитых музыкантов, как Элтон Джон, Стинг, Мик Джаггер, Ринго Старр, Кит Ричардс, Эд Ширан.

Достигнуть таких результатов ей помогло нижнее белье собственного бренда Savage X Fenty, а также продажи восьми альбомов.

Состояние Рианны оценивается в 468 миллионов фунтов. Пальма первенства по доходам только у Пола Маккартни и Эндрю Ллойда Уэббера (их состояние доходит до 800 миллионов фунтов стерлингов).

Рианна переехала в Лондон в мае 2019 года. По ее словам, для нее важно выходить на улицу и не быть окруженной фанатами.

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