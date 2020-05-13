Руководитель программы Всемирной организации здравоохранения по чрезвычайным ситуациям Майк Райан заявил, что COVID-19 может не исчезнуть со временем и стать болезнью, с которой человечество сталкивается каждый день.

«Этот вирус может стать еще одним повсеместным вирусом в наших сообществах, и этот вирус может не уйти. ВИЧ не ушел <…> Я думаю, важно быть реалистами», — приводит «Интерфакс» слова Райана.

По его словам, кардинально изменить ситуацию может появление вакцины, однако чтобы болезнь перестала быть заметна, необходимо обеспечить ее доступность и широкий охват.

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