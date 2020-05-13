Двое армянских военнослужащих задержаны по делу о смерти солдата-срочника Сасуна Маркарянам в оккупированном Карабахе, сообщает пресс-служба Следственного комитета Армении.

Инцидент, как сообщал «Минвал» произошел 10 мая около 18:25, на посту охраны одного из военных подразделений, дислоцированного на восточном направлении армии армянских сепаратистов: 19 летний военнослужащий Сасун Суренович Маркарян получил смертельное огнестрельное ранение.

«По статье 358.1 (совершение насильственных действий или угроза их совершения в отношении подчиненного) Уголовного кодекса Армении задержан лейтенант Г.Г.

По той же статье, а также по статьям 359 (нарушение уставных правил взаимоотношений между военнослужащими при отсутствии между ними отношений подчиненности (субординации)), 360.1 (доведение военнослужащего до самоубийства по неосторожности во время несения боевого дежурства или на боевой службе) Уголовного кодекса Армении задержан солдат-срочник, младший сержант Г.С.», – говорится в сообщении СК Армении.

Minval.az