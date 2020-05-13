Уникальные голубые драконы были замечены посетителями национального пляжа Падре Айленд в американском штате Техас. Экзотическими «пляжниками» оказались редкие моллюски, пишет The Independent.

Необычные морские создания — разновидность моллюсков очень маленького размера. Обычно они вырастают до трех сантиметров.

Голубые драконы имеют ярко-синий цвет из-за того, что поедают медуз — португальских военных корабликов и порпит — животных, похожих на медуз.

Голубые драконы – небезобидные, они могут сильно ужалить.

Представитель парка Джейми Кеннеди отметил, что уже не в первый раз эти редкие морские обитатели появляются на пляже.

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