Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Азера Бахлул оглу Годжаева на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.
Президент Азербайджана Ильхам Алиев в среду подписал распоряжение о назначении Азера Бахлул оглу Годжаева на должность главы Исполнительной власти Кельбаджарского района.
Дата: 2020/05/13 13:12
Раздел: Наша жизнь
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