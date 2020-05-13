В период пандемии коронавирусной инфекции Турция увеличила объемы транспортировки грузов по железнодорожному транспортному коридору Баку-Тбилиси-Карс (БТК). Об этом агентству «Анадолу» сообщил министр транспорта и инфраструктуры Адил Караисмаилоглу.

По словам министра, на фоне пандемии растет спрос на железнодорожные грузоперевозки, что актуализировало значимость проекта БТК.

Министр сообщил, что на станции Джанбаз у границы с Грузией создана новая система перестановки контейнеров, что способствует увеличению грузопотока по БТК.

По словам Караисмаилоглу, Турция предпринимает важные меры по снижению негативного влияния пандемии Covid-19 на экономику страны и развития международной торговли.

На фоне пандемии Covid-19 значительно вырос спрос на железнодорожные грузоперевозки, как наиболее безопасный вид транспорта, констатировал глава Минтранса.

По его словам, важную роль в международных грузоперевозках, в особенности в регионе Центральной Азии, играет ж/д Баку-Тбилиси-Карс.

«По поручению президента Реджепа Тайипа Эрдогана принято решение расширить потенциал БТК. Новая система перестановки контейнеров у границы с Грузией позволит увеличить объем транспортировки грузов на 3,5 тыс тонн», — сказал Караисмаилоглу.

Министр напомнил, что колея железных дорог Грузии, Азербайджана и России отличается от Турции и стран Европы, что вызывает необходимость смены колесных пар.

Новая система перестановки вагонов на границе с Грузией помогает совершать эти операции намного быстрее, сказал Караисмаилоглу.

«По сегодняшний день по БТК из Турции экспортировано 240 тысяч тонн продукции, а в страну доставлено 280 тысяч тонн импортной продукции, а также грузов, следующих транзитом в Европу», — сказал министр.

Вышесказанное вновь продемонстрировало, сколь верным было решение о строительстве БТК, подчеркнул Караисмаилоглу.

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