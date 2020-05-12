Скандал вокруг деда Никола Пашиняна и неожиданное молчание армянского премьера на фоне защиты им Гарегина Нжде вызывает все больше вопросов.

Об этом сказал в интервью интернет-сайту Day.Az российский эксперт, главный редактор журнала «Национальная оборона» Игорь Коротченко.

По его словам, к сожалению, сегодня все более актуальным становится вопрос борьбы с попытками не просто переписать историю Великой Отечественной войны, но и героизировать как самих фашистов, так и их пособников.

«Мы видим, что героизация нацизма активным образом идет сегодня в ряде стран, в том числе в Армении. В основе этих процессов, считаю, прежде всего лежит политика, связанная с интересами национальных элит в этих странах», — добавил Коротченко. По его словам, таким образом элиты пытаются реабилитироваться и оправдаться за собственную политику, которая вызывает массу критики.

«Поэтому эта проблема — проблема героизации пособников нацизма — сегодня реально существует, с ней необходимо бороться и не допустить возможности переписывания истории Великой Отечественной и Второй Мировой войны. Потому что все очевидно: была антигитлеровская коалиция, была гитлеровская Германия, и те кто, собственно, гитлеровской Германии помогал. Было добро и зло, грань между ними проходит очень и очень четко», — заявил главный редактор журнала «Национальная оборона».

«Сегодня, к сожалению, стираются эти грани, и национальные элиты в ряде постсоветских стран используют персонажей из собственной позорной истории для того, чтобы сделать их национальными героями, возвести на пьедестал и оправдать», — добавил эксперт, подчеркнув, что отрадно, что позиции России и Азербайджана совпадают: героизация нацистов и переписывание истории в угоду неким интересам недопустимы.

Российский эксперт коснулся и крупного международного скандала, «героем» которого стал армянский премьер Пашинян. Напомним, на днях армянские СМИ распространили сенсационные документы — учетную карточку деда армянского премьера, доказывающую, что он воевал на стороне гитлеровцев.

«Сама ситуация крайне скандальная, разъяснений никаких на официальном уровне мы до сих пор не слышим — и это, конечно, вызывает вопросы. Полагаю, что в первую очередь должна быть реакция армянских спецслужб. Почему? Потому что нет никаких сомнений, что когда Пашинян был оппозиционером, он находился в разработке. Очевидно, что в его отношении велись соответствующие досье. Вопрос: что стало с результатами этой разработки после смены власти? Досье было уничтожено? Или, может быть, оно где-то находится сегодня — и тогда может стать инструментом давления и атак на самого Пашиняна. Неясность вызывает массу вопросов», — заявил Игорь Коротченко.

Самое главное — Пашинян до сих пор никак не отреагировал на обвинения, которые были высказаны, подчеркнул наш собеседник, добавив, что еще больше вопросов в этой связи вызывает тот факт, что Пашинян настойчиво отстаивает идею героизации другого пособника нацистов — Гарегина Нжде.

«Этот скандал определенно накладывается на настойчивые попытки Пашиняна защитить памятник нацистскому коллаборанту. Более того, уж в отношении Нжде точно все очевидно — есть заключение органов советской контрразведки СМЕРШ, которая производила арест Нжде, есть документы из следствия по его делу, и там однозначно доказано: этот человек, Гарегин Нжде, готовил диверсионные подразделения, которые забрасывались в тыл Красной Армии на территории СССР для проведения диверсий, для террора в отношении мирных граждан», — добавил главный редактор журнала «Национальная оборона».

То есть ни о каком политическом борце речи не идет, он преступник, заявил российский эксперт.

«И тем более странно, что Армения его героизирует. Напомню, что у нас тоже были прославленные советские генералы, защищавшие Москву — в частности, генерал Власов, который был удостоен, в том числе, высших наград за оборону Москвы. Но он пошел на сотрудничество с Германией, сформировал подразделения «власовцев», которые выполняли карательные функции, точно так же, как и армянский легион, вел боевые действия против Красной Армии, точно так же, как Нжде, у нас генерал Власов был объявлен предателем, преступником и казнен. Более того, никто не собирается его героизировать», — заявил Коротченко.

За попытки героизации генерала Власова у нас в России моментально вступает в действие Уголовный кодекс, заметил эксперт. «А получается, что такой же человек, такой же преступник, вдруг объявляется героем — ну какие он имел заслуги?»

«Я, конечно, читаю армянские СМИ, и когда они пишут, что азербайджанская сторона использует Нжде для атак против Армении, у меня это вызывает изумление. Если бы в числе руководителей гитлеровской Германии были бы армяне, лица армянского происхождения, вы тоже сегодня их героизировали бы? Как это понимать? Нжде — это преступник», — подчеркнул Коротченко.

Российский эксперт напомнил и о памятнике, который воздвигнут Гарегину Нжде в центре Еревана. «Этот памятник был поставлен предыдущими армянскими властями. Пашинян к нему не имеет отношения — и он вполне мог принять решение о демонтаже этого позорища. Однако решений никаких принято не было: наоборот, Пашинян его защищает. Памятник нацистскому коллаборанту в центре Еревана и публикации в СМИ о том, что человек, подходящий под описание деда Пашиняна, воевал в армянском легионе — это наводит на мысли и заставляет задаваться определенными вопросами», — добавил Игорь Коротченко.

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