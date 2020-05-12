Северная и Южная Америки стали центром пандемии нового коронавируса, такое заявление сделала официальный представитель Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Маргарет Харрис.

Об этом сообщает РИА Новости.

По ее словам, количество случаев COVID-19 в указанных регионах с каждым днем растет.

«Мы бы назвали Америки центром эпидемии сейчас», — сказала Харрис.

По данным университета Джона Хопкинса, в настоящее время США находится на первом месте по количеству заболевших коронавирусом — 1 347 936. Скончались от инфекции 80 684 человек.

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