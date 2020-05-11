Штрафы за нарушение карантина будут повышены в Британии почти в два раза — до 100 фунтов стерлингов.

Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон.

Полиция получила полномочия применять меры к нарушителям карантина по принятому в конце марта закону. Полицейские могут выписывать нарушителям штрафы в размере 60 фунтов стерлингов (его можно уплатить в течение 14 дней со «скидкой» в 50%) и 120 фунтов за повторное нарушение.

Штраф за каждое последующее нарушение удваивается, максимальная сумма может достигать 960 фунтов стерлингов. Злостные нарушители отдаются под суд, который определяет для них наказание.

«Новый увеличенный штраф для тех, кто нарушает карантин, составит 100 фунтов стерлингов или 50 фунтов, если его оплатить быстро (в течение 14 дней)… Он может возрасти (в случае нескольких повторных нарушений) до максимальной суммы в 3,6 тысячи фунтов», — сказал Джонсон, выступая в парламенте.

Накануне премьер заявил, что власти сохранят карантинные меры в стране, но разрешат гражданам гулять на удалении от дома, загорать и сидеть поодиночке на газонах в парках и выходить на улицу для занятий спортом более одного раза в день.

Правительство подтвердило, что все, кто не может работать дома — строители, люди, занятые на производстве, рабочие продовольственных предприятий, сотрудники служб логистики и доставки, а также исследователи в научных лабораториях — могут ездить на работу при соблюдении мер социального дистанцирования.

Minval.az