С 1 июня в Саудовской Аравии будут приостановлены выплаты прожиточного минимума, а с 1 июля — в три раза повышен налог на добавленную стоимость.

Об этом сообщает Reuters со ссылкой на государственное информационное агентство.

Как уточняется, налог на добавленную стоимость возрастет на 10% и составит 15%.

Министр финансов Саудовской Аравии Мухаммед аль-Джадаан заявил, что такие меры являются необходимыми, чтобы поддержать финансовую и экономическую стабильность в перспективе, а также преодолеть вызванный пандемией коронавируса кризис с наименьшими потерями.

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