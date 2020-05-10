Каннский кинофестиваль отменен в этом году из-за пандемии коронавируса во Франции. Об этом сообщает Variety со ссылкой на представителя оргкомитета фестиваля.

Сообщается, что из-за продления французскими властями режима ЧС на территории страны, минимум, до 10 июля, не позволит организаторам провести кинофорум даже осенью.

— В это время глобального кризиса здравоохранения наши мысли обращаются к жертвам CoViD-19. Мы выражаем нашу солидарность с теми, кто борется с этой болезнью, — заявили организаторы Каннского кинофестиваля.

От проведения кинематографического фестиваля онлайн в оргкомитете сразу отказались. При этом добавили, что отобранные на конкурс фильмы будут показаны на других фестивалях, в том числе, на Венецианском. Каннский кинофестиваль был отменен впервые за 74 года существования.

«Лайф» напоминает, что кинофорум во Франции проходит с 1946 года, в этом году он должен был состояться с 12 по 23 мая. В марте организаторы мероприятия сообщили о переносе его на конец июня.

Minval.az