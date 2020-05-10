Турция готова открыть ответный огонь по Ливийской национальной армии (ЛНА) под командованием фельдмаршала Халифы Хафтара при продолжении атак на Триполи, сообщает «Анадолу» со ссылкой на официальное заявление турецкого министерства иностранных дел.

В последнее время ЛНА усилила нападения на объекты гражданской инфраструктуры и гражданских лиц, считает МИД Турции. В заявлении отмечается, что в результате атаки армии Хафтара на центр Триполи 9 мая погибли и пострадали гражданские лица, при этом под обстрел могло попасть посольство Турции и другие объекты гражданской инфраструктуры.

В связи с этим турецкая сторона заявила о готовности открыть ответный огонь по армии Хафтара, если угроза для турецких дипломатических представительств и интересов Турции в Ливии сохранится.

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