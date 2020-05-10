Советский и российский актёр театра и кино, заслуженный артист России Михаил Ефремов заявил, что в условиях самоизоляции практически перестал употреблять спиртное.

— Сейчас закрыты бары, пабы, а я не домашний алкоголик, — приводит слова артиста «Коммерсант».

По словам Ефремова, если раньше он мог после репетиции или спектакля на пару часов сходить выпить в бар, а потом прийти домой, где все уже спят, то сейчас он всё своё время проводит с детьми.

Впрочем, отметил актёр, иногда его дочь разрешает ему «кое-что, но это всё равно меньше, чем раньше».

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