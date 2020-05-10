Высокий уровень смертности от коронавируса показывает, что западное общество проиграло в противостоянии с COVID-19, заявил руководитель Исламской Республики Иран аятолла Али Хаменеи.

«Запад в битве с коронавирусом проиграл в плане управления, социальной философии и морали», — приводит его слова «Интерфакс» со ссылкой на «Мехр».

«Коронавирус вспыхнул в США и Европе позже, чем в других странах, что означало: у них есть возможность подготовиться к борьбе с вирусом, но они не смогли это сделать. Это доказывается высокими цифрами смертности и высоким уровнем безработицы в США и некоторых европейских странах», — отметил Хаменеи.

Аятолла отметил, что философия Запада базируется на «материализме и деньгах», поэтому ее сторонникам безразлична судьба престарелых, больных и бездомных, которые не способны зарабатывать деньги.

«Многие умерли в домах престарелых, демонстрируя провал западной социальной философии», — сказал Хаменеи.

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