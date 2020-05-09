Умер один из основателей рок-н-ролла Ричард Пенниман, известный как Литл Ричард, сообщает Rolling Stone. «Отцу рока» было 87 лет, передает Лента.ру.

Причина смерти неизвестна, сказал изданию сын музыканта Дэнни Пенниман.

Литл Ричард стоял у истоков рок-н-ролла и сам называл себя архитектором данного жанра, а также настоящим королем рок-н-ролла. Он является одним из первых членов Зала славы рок-н-ролла, куда его включили в 1986 году.

Первым хитом Литл Ричарда стала песня Tutti Frutti, вышедшая в 1955 году. Последовавшие за ней Long Tall Sally, Rip It Up / Ready Teddy, She’s Got It, The Girl Can’t Help It, Lucille, Jenny, Jenny, Keep A-Knockin’ также стали хитами и были перепеты другими звездами рок-н-ролла. Первый полноценный альбом исполнителя — Here’s Little Richard — вышел в 1957-м и стал самым коммерчески успешным для него.

C 1958 по 1962 год Литл Ричард не выступал из-за увлечения христианством. Вернувшись к гастролям, он, в частности, выступал в Великобритании, где у него на разогреве пели тогда еще неизвестные широкой публике The Beatles. В 1977-м певец вновь прервал музыкальную карьеру и надолго обратился к религии, начал проповедовать и исполнять обязанности священника: например, он венчал Брюса Уиллиса и Деми Мур и других звезд.

В последние годы сообщалось о плохом состоянии здоровья артиста. Он часто тяжело болел, не мог самостоятельно ходить из-за старых переломов и перенес несколько операций.

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