9 мая, День Победы — священная дата для Молдовы. Кровавый вал войны прокатился по нашей стране. И сегодня во многих местах на карте нашей родной страны стоят воинские мемориалы, отмечая места наиболее кровопролитных сражений.

Одно из них — Капул де под Шерпены. Мемориальный комплекс на самой высокой точке района под названием Аннены Нои — новые Аннены.

Весной 44 года, когда еще вся Молдова оставалась под оккупацией фашистской Германии и ее союзников, здесь находились важные немецкие укрепления. Ведь с этой высоты открывается прекрасный обзор на всю территорию – любые подступающие войска будут мгновенно обнаружены и встречены огнем.

Именно этот плацдарм и предстояло атаковать 2-му и 3-му Украинским фронтам. В состав последнего входила 5 ударная армия, а значит и 416 гвардейская Таганрогская дивизия, которую сегодня называют азербайджанской. Здесь, в мемориальном комплексе увековечена память бойцов 223 азербайджанской национальной дивизии, сражавшихся до последнего вздоха.

416 гвардейскую Таганрогскую весной и в начале лета бросали на самые опасные участки фронта, и этот клочок земли над Днестром не был исключением. Тогда, весной сорок четвертого, разведка доложила, что немцы сконцентрировали здесь 12 своих

танковых и моторизованных дивизий, в том числе «Дайс-Райх», «Великая Германия», «Тотенхов», «Адольф Гитлер», «Мертвая голова», то есть отборные танковые дивизии СС. Здесь же были сосредоточены так называемые гранадельско-физюрельские дивизии немцев, то есть моторизованные части. Именно на Шарпенском плацдарме, 416 дивизия столкнулась с одной из самых подготовленных дивизий в полном боевом комплекте — 320 гранадельско-физюрельской.

Игра стоила свеч. Капул де под Шерпени, «Высота над Днестром», 79 метров высоты, откуда всего 30 километров до столицы Молдавии Кишинева. А дальше — Бухарест и Плоешти со своими нефтепромыслами, откуда уже открывается дорога на Балканы. В течение всего мая фашистские войска предпринимали отчаянные попытки сбросить с днестровского плацдарма части 2 и 3 украинских фронтов. Оборона у противника была продумана тщательно — три линии обороны, минные поля, укрепленные огневые точки, а сам плацдарм немцы окружили каменной стеной. Огонь открывался на каждый шорох. Плюс — налеты вражеской авиации, которые продолжались круглые сутки, без передышки. Очевидцы вспоминают: клубы огня и дыма поднимались на сотни метров в высоту, а Днестр был так полон телами погибших, что невозможно было подойти и набрать воды.

Но бойцы 416-й азербайджанской дивизии держались. И не просто держались, а переходили в наступление — метр за метром, улучшали позиции, расширяли плацдарм.

Уже потом станет понятно: главный удар планировался не здесь, а со стороны Яссов.

Сегодня Ясско-Кишиневскую операцию изучают во многих военных академиях мира. Советское командование исходило из того, что румынские войска, в основном расположенные на флангах, менее боеспособны, чем немецкие. Поэтому было принято решение нанести мощные удары по флангам на двух далеко отстоящих друг от друга участках. 2-ой украинский фронт наносил удар северо-западнее Ясс, 3 фронт – южнее Бендер. При этом необходимо было убедить противника, что основной удар предполагается нанести на тактически более выгодном кишинёвском направлении.

Удар со стороны Яссов был намечен на 23 августа. Бойцы усиленно готовились к наступлению — пехота, артиллерия, механизированные войска. Силы красной армии сосредоточились в районе села Леушены. Сейчас это практически граница с Румынией. За долгие десятилетия село разрослось, появились даже новые Леушены – там сейчас живут более молодые и энергичные граждане Молдовы. Старшее поколение же не покидает родные пенаты. И помнит, не позволяет себе забыть, что когда-то просто мирно жить в своих домах было недоступной роскошью. И помнят о том, какими усилиями родная земля была очищена от фашистов. Местные жители указывают нам места, где проходили части советских войск, в том числе и героическая азербайджанская 416-я гвардейская Таганрогская дивизия. Боевой путь частей советских войск можно проследить по подобным памятникам. Не заметить их невозможно. Даже издалека они притягивают внимание, словно жизни, мысли и образы тысяч погибших на этом месте, вновь оживают и воплощаются в этом каменном изваянии.

А еще есть картины художников-баталистов, есть воспоминания и мемуары полководцев. Есть фотографии и кадры хроники, приближая заветный день 22 августа 1944 года — день, который имеет значение для любого гражданина Молдовы, вне зависимости от политических и общественных убеждений. этот день войска 3-го Украинского фронта прорвали сильно укрепленную, развитую в глубину оборону противника южнее Бендер, и за три дня боев расширили этот прорыв до 130 километров, продвинулись вперед до 70 километров, освободив более 150 населенных пунктов.

Немцы не сразу поняли, что их ввели в заблуждение ложным ударом, где решающая роль предназначалась как раз 416-й дивизии. А к моменту, когда изрядно побитые, но все еще высокомерно-надутые генералы поняли, что произошло, и немецкая 8 армия, и части 3 и 4 румынской армии оказались в «котле». 22 июня была дан приказ срочно отвести войска, но для агрессоров это было уже поздно. 23 августа дивизия переходит снова в наступление с Бендерского плацдарма, и уже 24 августа 416 дивизия входит в столицу Молдовы гордо неся боевое знамя. Эта дивизия смогла взять в плен более 4000 человек, уничтожила более 5100 немцев, более 60 танков, более 150 пулемётных гнёзд. И это далеко не полный список.

Перед воинами, вступившими в этот некогда цветущий город, предстала страшная картина — руины, исковерканные мостовые, пылающие здания. Уставший от долгих лет войны Кишинев, ликуя встречал советские войска. А боевое знамя было вывешено над зданием мэрии — как знак, что столица Молдовы уже свободна. И как красноречивое признание, что именно 416 гвардейская Таганрогская сыграла в освобождении Молдовы и ее столицы Кишинева исключительно важную роль, принимая на себя удары немецких войск, совершая отточенные «отвлекающие» маневры и переходя в наступление, когда враг этого не ждет. Это — результат героизма и отваги ее бойцов, прекрасной профессиональной подготовки командиров и всего того, что мы потом назовем военным подвигом. За боевые заслуги при освобождении Кишинева дивизия получила благодарность от Верховного Главнокомандующего. А заместитель командира дивизии Гейбет Гейбятов был назначен военным комендантом города Кишинев.

Гвардейской 416-й Таганрогской предстоял еще большой путь. Эта дивизия будет участвовать в штурме Берлина, ее бойцы 20 апреля по-своему «поздравили с днем рождения» Адольфа Гитлера, устроив артиллерийский обстрел Берлина, а 2 мая водрузили красное знамя над Брандербургскими воротами.

Сегодня память о ратном подвиге этой дивизии свято хранят на всем протяжении ее боевого пути, включая и Молдову. И, конечно же, в родном Азербайджане.

Наверное, правы те, кто, вспоминая вклад Азербайджана в победу над Гитлером, вспоминают прежде всего нефть. Баку давал до 80% нефти и нефтепродуктов, так необходимых фронту. Достаточно привести высказывание маршала Советского Союза Федора Толбухина, который в своей статье под заголовком “Слава азербайджанскому народу” 28 апреля 1945 года писал: «Красная Армия в долгу перед азербайджанским народом и отважными бакинскими нефтяниками за многие победы, за своевременную поставку наступающим частям качественного топлива. Бойцы нашего фронта под Сталинградом, на Дону и в Донбассе, на берегах Днепра и Днестра, в Белграде, под Будапештом и Веной с благодарностью вспоминают азербайджанских нефтяников и приветствуют отважных тружеников нефтяного Баку».

Но, говоря о нефти, мы не имеем права забывать, что из Азербайджана ушли на фронт более 640 тысяч мужчин и женщин. И что 350 тысяч из них, каждый десятый гражданин тогда трехмиллионного Азербайджана, не вернулись.

Сколько их остались здесь, в окрестностях «Высоты над Днестром»? Память о сражениях в годы второй мировой войны в Молдове хранят на государственном уровне, здесь до сих пор не останавливается поиск захоронений погибших. По крупице собирается малейшая информация. И каждое имя, каждый эпизод — словно невидимая нить, протянувшаяся от Днестра до Каспия, из Молдовы в Азербайджан. Это память, которую мы не должны потерять.

Кристина Пендя, Tribuna.md

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