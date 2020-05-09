«Азербайджан отличается в плане борьбы с пандемией и на международной арене, действует в сотрудничестве с ВОЗ».

Как сообщает АПА, об этом сегодня на пресс-конференции Оперативного штаба при Кабинете Министров сказала руководитель представительства Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) в Азербайджане Ханде Харманджи.

Она отметила, что Азербайджан дважды пожертвовал ВОЗ по 5 млн. долларов: «Мы признательны президенту Ильхаму Алиеву за эту поддержку».

Руководитель представительства ВОЗ в Азербайджане отметила, что борьба с инфекционными заболеваниями является важным направлением в социальной политике государства: «По инициативе Всемирной организации здравоохранения и при поддержке Фонда Гейдара Алиева для усиления борьбы с COVID-19 в рамках проекта «REACT-C19» 19 азербайджанских врачей, работающих в Турции, приехали в Азербайджан и в связи с завершением своей работы в Баку, отправились в Гянджу, Геранбой, Агдаш и Шамкир. Начаты тренинги для врачей и средних медицинских работников. Они проработают в этих районах 2 недели, а затем вернутся в Баку для подготовки к следующим двухнедельным тренингам».

Х.Харманджи сказала, что если каждый, наравне с государством, сделает то, что должен, то борьба с коронавирусом будет весьма эффективной: «Поэтапное смягчение жесткого карантинного режима позволяет нам выиграть больше времени. На нынешнем этапе нужно усилить общественное здравоохранение. Все должны носить медицинские маски, соблюдать как минимум метровую дистанцию. Настало время заложить фундамент устойчивой системы здравоохранения в мире. Нужно вложить капитальные инвестиции в систему здравоохранения. Отмечу один момент. 40 лет назад 8 мая ВОЗ объявила о том, что оспа на планете ликвидирована. Это крупнейший успех в истории общественного здравоохранения. В ликвидации коронавируса самую важную роль сыграет сотрудничество национального здравоохранения с мировым здравоохранением».

Minval.az