Факты инфицирования коронавирусом выявлены среди соотечественников, недавно приехавших из России, сказал на сегодняшнем брифинге Оперативного штаба при Кабмине председатель Объединения по управлению медицинскими территориальными подразделениями (TƏBİB) Рамин Байрамлы, сообщает Trend.

По его словам, в основном факты инфицирования выявлены в Баку, Гяндже, Евлахе, Абшероне, Кюрдамире, Товузе и Ширване.

По словам Байрамлы, на сегодняшний день большая часть от всех случаев заражения в Азербайджане приходится на столицу — свыше 47,5 процента. Дальше следуют Гянджа-Газахский экономический район, на который пришлось 13,6 процента от всех случаев заражения; Аранский экономический район — 10,2 процента; Лянкяранский экономический район — 9,4 процента.

На долю Абшеронского района пришлись 5,5 процента, на Губа-Хачмазский район. — 1,8 процента, на Шеки-Загатальский и Нагорного-Ширванский экономический районы — по одному проценту. На Верхне-Карабахский и Нахчыванский экономические районы — в совокупности один процент.

Он также отметил, что около 42 процентов всех летальных исходов пришлось на возрастную группу 60-69 лет (13 человек), 23 процента — на возрастную группу 50-59 лет (7 человек), и 19 процентов — на группу 70-79 лет (6 человек).

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