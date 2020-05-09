Все попытки реформ в Украине ни к чему не привели, а на местах остались те, кто хорошо чувствует себя у «кормушки», заявил бывший президент Грузии и экс-губернатор Одесской области Михаил Саакашвили в эфире передачи «Свобода слова Савика Шустера». Накануне, 7 мая, президент Украины Владимир Зеленский назначил Саакашвили главой исполнительного комитета реформ Украины.

«В Украине должна произойти антибюрократическая, антиэлитная революция. Все те люди, которые себя так хорошо чувствуют на этой «кормушке», они никуда не ушли, они остались. И они ждут, пока у нас этот пыл пройдет, люди, которые хотят изменений, ослабнут, и они опять скажут, что вот, мы говорили, ничего у них не получилось, мы вас предупреждали», — заявил Саакашвили.

По его словам, есть «всего несколько месяцев», чтобы этого избежать. «Лучше нас слушать, старых опытных профессионалов», — отметил Саакашвили.

Он также заявил, что «из Китая уходят предприятия» и Украина вновь может стать «индустриальным хабом Европы». Однако для того, чтобы привлечь инвесторов, нужны «совсем другие налоги, нужны суды», а «бюрократии нужно гораздо меньше». В частности, украинский антикоррупционный суд, по мнению Саакашвили, еще «маленький и очень неуклюжий», а Национальное антикоррупционное бюро хоть и «тоже не берет взяток», может работать «намного лучше».

Minval.az