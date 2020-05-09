К середине лета россияне могут выйти на массовые протесты из-за падения уровня жизни, считает глава «Левада-центра» Лев Гудков.

«Я думаю, что терпения у общества хватит еще на два месяца. Это совершенно точно. А вот по прошествии двух месяцев люди начнут осознавать, что наступил предел. Русское терпение — очень важный фактор», — цитируют Гудкова «Открытые медиа».

По словам социолога, россияне могут начать протестовать против карантинных мер, требовать финансовой поддержки от государства и большей экономической стабильности в целом.

«При отсутствии общенациональных лидеров протеста и сетевой организации в масштабах страны напряжение начнет расти, но не будет находить выхода. Конечно, до какого-то предела», — отметил Гудков.

Он напомнил, что постепенно увеличивается недовольство карантинными мерами, так как люди теряют работу или сталкиваются с сокращением зарплат, в то время до 70% населения вообще не имеют сбережений на случай кризиса.

«Через месяц-полтора мы можем увидеть конкретные формы протеста, выход людей на улицы или другие эксцессы, связанные с вынужденной самоизоляцией», — считает социолог.

Почти половина — 48% — россиян сочли неадекватными антивирусные меры, введенные властями, показал опрос «Левада-центра». «Президент уговаривает население сидеть дома, уходит от прямой ответственности и ничего существенного не говорит», — пояснил Гудков.

В начале апреля опрос «Левады» показал рекордное падение рейтинга одобрения президента — до 59%. Такого уровня он не достигал ни разу за всё время президентства Путина. «Почему [рейтинг] снижается — более-менее понятно: падают доходы населения, растет неопределенность, отсутствуют перспективы, особенно у тех, кто не работает на госпредприятиях, у занятых вне бюджетной сферы», — заявил Гудков, комментируя этот результат.

Minval.az