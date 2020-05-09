Распространенное мнение о том, что коричневые куриные яца обладают большей питательной ценностью, нежели белые, является заблуждением, сообщает znaj. Весь «секрет» отличия яиц по цвету заключается в том, что первые несут рябые куры, а вторые — белые.

С другой стороны, чем лучше питается курица, тем полезнее будет яйцо, отмечают специалисты. В этом плане ценнее то, что снесет домашняя несушка, которая питается «лучше и разнообразнее».

При этом «Рябы» по сравнению с белыми курами крупнее, больше весят, соответственно различается и вес яиц — 64 г против 58. Рябые породы также отличаются большей яйценоскостью.

Более высокие цены на коричневые яйца объясняются тем, что этот продукт зачастую относят к высшей категории.

Minval.az