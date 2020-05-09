Число зараженных коронавирусом в мире превысило четыре миллиона человек. Об этом свидетельствуют данные сайта Worldometers.

Число жертв инфекции достигло 275 781 человека, излечились 1 376 235 человек.

По количеству больных и скончавшихся лидируют Соединенные Штаты, где зафиксировано более 1,32 млн случаев заражения, от связанных с коронавирусом заболеваний скончались 78 529 человек. Рост за сутки составил, соответственно, 27 421 и 1 601.

В первой пятерке также находятся Испания (260 117), Италия (217 185), Великобритания (211 364.) и Россия (187 859).

Minval.az