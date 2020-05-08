Президент Беларуси Александр Лукашенко заявил, что борьба Минска с коронавирусной инфекцией COVID-19 позволит через месяц о ней забыть.

«Мы избрали свой путь. Мы не ввели чрезвычайное положение… Если мы и дальше будем идти этим путём, мы обязательно через месяц забудем про коронавирус. Поэтому берегите себя, своих родных, близких. Бережёного Бог бережёт», — приводит БЕЛТА слова Лукашенко.

Он отметил, что белорусский путь — «это как раз преодоление не только этой тяжёлой волны, но и той второй, которая, не дай бог, наступит».

«Всё больше людей, несмотря на этот вирус, возвращаются к нормальной жизни», — сказал он.

Minval.az