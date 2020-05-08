Основатель мессенджера Telegram Павел Дуров назвал семь причин, почему не стоит переезжать в Кремниевую долину. Так он ответил на фильм журналиста Юрия Дудя «Как устроена IT-столица мира», который вышел 23 апреля. Дуров опубликовал на платформе Telegraph заметку об этом, чтобы «предостеречь новое поколение предпринимателей от повторения ошибок предшественников», пишет «Медуза». «Америка — не лучшее место эмиграции для IT-предпринимателей», — написал он в своем телеграм-канале.

Основные причины, почему, по мнению Дурова, не нужно переезжать в Кремниевую долину, следующие:

США — жесткое полицейское государство, лидирующее по числу заключенных;

система здравоохранения — неэффективная, дорогая и поэтому недоступная;

Кремниевая долина — «это несколько деревень с ограниченной культурной жизнью»;

«посредственное» среднее образование, качество которого ниже, чем в остальных развитых странах;

высокие налоги, из-за которых «успешные жители Калифорнии отдают более половины своего заработка государству»;

дороговизна разработки, из-за чего эмигранты предпочитают работать со специалистами из Восточной Европы;

слабые перспективы рынка в XXI веке: в последние годы, по словам Дурова, крупные проекты, например, TikTok, возникли за пределами Кремниевой долины.

Дуров не считает, что США — это место для жизни или ведения IT-бизнеса. Он предложил всем, кто хочет уехать из Восточной Европы, рассмотреть другие варианты. По его мнению, в Северной и Центральной Европе лучше защищены права и свободы человека, «а экономический рост в XXI веке сосредоточен в странах Азии». Дуров сравнил переезд в США с покупкой актива на пике стоимости.

Павел Дуров отметил, что знаком со многими героями фильма Юрия Дудя. «Я заметил контраст между тем, что они декларируют на камеру, и тем, о чем говорят в личных беседах», — сказал основатель Telegram. В фильме они «обходили острые углы и концентрировались на позитивных сторонах». При этом он подчеркнул, что один из участников фильма половину своего времени проводит в России, второй вернулся в Европу, а третий «разочаровался в американцах и строит вокруг себя „маленькую Россию“».

Дуров в своем телеграм-канале поблагодарил Дудя за то, что тот вдохновил его на этот текст, и прорекламировал его телеграм-канал — журналист завел его 7 мая.

Minval.az