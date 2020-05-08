Турция продолжает развертывание российских зенитных ракетных систем (ЗРС) С-400 и ввела в эксплуатацию определенные комплексы.

Об этом сообщил в пятницу руководитель Управления оборонной промышленности Турции Исмаил Демир.

«Процесс развертывания С-400 продолжается, и определенные системы были введены в эксплуатацию», — сообщают турецкие СМИ.

«Хотя соглашение о поставке включает такие моменты, как обучение, техническое обслуживание, техническая поддержка, однако российский персонал не сможет получить доступ к батареям С-400 в той форме, как он пожелает. Это красная линия для нас. С системами будут работать только турецкие фирмы и ВС Турции», — отметим И.Демир.

Minval.az