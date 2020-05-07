На французскую актрису Брижит Бардо подали в суд за расистские высказывания в адрес жителей острова Реюньон, расположенного в Индийском океане неподалёку от Мадагаскара. Об этом сообщает «Лайф» со ссылкой на Le Parisien. В прошлом году 85-летняя звезда кино назвала население острова туземцами с генами дикарей и традициями варваров. Поводом для её реакции стала новость о том, что там жестоко обращаются с животными.

— Всё это напоминает каннибализм прошлых веков. Мне стыдно за этот остров, за дикость, которая всё ещё там царит, — сказала актриса.

В издании отметили, что это далеко не первый случай, когда актрису обвиняют в расизме. Брижит Бардо судили за расистские высказывания целых пять раз. Последний раз кинодиву оштрафовали в 2011 году на 15 тысяч евро. Все обвинения в её адрес так или иначе были связаны с её активной деятельностью по защите животных.

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