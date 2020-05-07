Новый премьер-министр Ирака Мустафа аль-Каземи в рамках утвержденной правительственной программы планирует изменить контракты с иностранными компаниями, работающими на нефтяных месторождениях.

Согласно информации на сайте правительства, которую приводит «Интерфакс», предполагается создать группу для переговоров с иностранными нефтяными компаниями об изменении условий, которые бы отражали последние события на мировых рынках.

Среди мер для решения экономических проблем указано также начало переговоров по восстановлению добычи нефти в Ираке, которая была недавно уменьшена, сокращение государственных расходов, прекращение несущественных расходов, разработка эффективной системы сбора таможенных платежей.

Крупнейшими иностранными компаниями, работающими в Ираке, являются: американская Exxon Mobil Corp., работающая на Западной Курне-1, российская «ЛУКОЙЛ» на Западной Курне-2, консорциум BP и CNPC на Румейле и итальянская Eni на Зубейре. Согласно сервисным контрактам, компании получают оплату за добываемую нефть.

Minval.az