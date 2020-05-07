Валютные резервы КНР, крупнейшие в мире, на конец апреля составляли $3,091 трлн, увеличившись за месяц на $30,83 млрд, свидетельствуют данные Народного банка Китая (НБК).

При этом эксперты в среднем ожидали сокращения на $9 млрд, по данным The Wall Street Journal. В марте было зафиксировано рекордное падение с конца 2016 года — на $46,09 млрд.

Апрельское повышение резервов было обусловлено ростом стоимости активов и ослаблением курса доллара США. В прошлом месяце американская нацвалюта подешевела на 0,58% относительно юаня.

Запасы золота в стоимостном выражении на конец апреля равнялись $106,67 млрд против $100,79 млрд месяцем ранее.

При этом объем резервов золота не изменился — 62,64 млн унций. Они оставались на данном уровне уже седьмой месяц подряд, сообщило Государственное управление валютного контроля (SAFE).

Minval.az