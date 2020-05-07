Разгром нацистского режима «не принес свободу народам Центральной и Восточной Европы. Вместо этого на смену одному тоталитарному режиму пришел другой, когда балтийские страны были цинично включены в состав Советского Союза».

Об этом говорится в совместном заявлении трех президентов — Эгилса Левитса (Латвия), Гитанаса Науседы (Литва) и Керсти Кальюлайд (Эстония), обнародованном в четверг, 7 мая, и приуроченном к 75-й годовщине окончания Второй мировой войны в Европе, передает телеканал «Немецкая волна».

Авторы документа напомнили, что вначале Латвия, Литва и Эстония были оккупированы и аннексированы СССР в результате договоренности, достигнутой между двумя «безжалостными диктаторами — Сталиным и Гитлером». А после Второй мировой войны, указывается в документе, центральная и восточная части Европы почти полвека контролировались коммунистическими режимами. «Советский Союз использовал подавляющее военное превосходство, неизбирательные репрессии, массовые депортации и тотальный идеологический контроль для подчинения балтийских стран», — отмечается в заявлении.

Нельзя забывать трагические уроки прошлого, считают балтийские лидеры. «Искажение исторических событий, которые привели ко Второй мировой войне и разделению Европы после войны, является прискорбной попыткой фальсифицировать историю и поставить под сомнение саму основу современного международного правопорядка», — подчеркнули они.

Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Керсти Кальюлайд заявили, что решительно отвергают идею сфер влияния. «Обязательным условием международной безопасности является неизменная приверженность соблюдению международного права и признанных норм, а также безусловное уважение территориальной целостности всех суверенных государств и их права выбирать свои собственные меры безопасности и вступать в союзы и объединения», — указали они.

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