Курс турецкой лиры на сегодняшний день оставил 7,23 лиры за доллар.
К азербайджанскому манату курс лиры на сегодняшний день составил 0,2358.
Курс турецкой лиры на сегодняшний день оставил 7,23 лиры за доллар.
К азербайджанскому манату курс лиры на сегодняшний день составил 0,2358.
Дата: 2020/05/07 12:20
Раздел: Мир
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Об этом в эфире телеканала Fox Business заявил госсекретарь США Майк Помпео.
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