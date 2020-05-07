Авиация признанного ООН Правительства национального согласия (ПНС) Ливии уничтожила военно-транспортный самолет, доставивший оружие и боеприпасы незаконным вооруженным группировкам Халифы Хафтара в городе Тархуна. Об этом сообщает Anadolu.

Как сообщили в пресс-службе штаба операции «Вулкан гнева» (проводит ПНС), авиаудар по самолету типа «Антонов» был нанесен 5 мая после посадки в аэропорту Тархуны.

Взрыв боеприпасов на борту самолета вызвал крупный пожар, что доказывает ложность заявлений представителя незаконных вооруженных группировок с востока Ливии Ахмеда аль-Мисмари о том, что воздушное судно перевозило медицинский груз, говорится в сообщении.

Кроме того, в пресс-службе штаба операции «Вулкан гнева» отметили, что самолет типа Airbus 320 сирийской авиакомпании Cham Wings Airlines, вылетевший в ночь на 7 мая из аэропорта Дамаска, исчез с радаров в воздушном пространстве Ливии.

Эксперты утверждают, что экипаж судна, на борту которого находились иорданские военные эксперты и наемники, отключил бортовые навигационные устройства, чтобы избежать участи самолета в Тархуне.

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