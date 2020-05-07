Правящая партия Польши «Право и справедливость» и лояльная ей партия «Согласие» решили не проводить президентские выборы в стране 10 мая, передает ТАСС.

Стоит отметит, что полномочия действующего главы государства Анджея Дуды истекают летом 2020 года. В связи с этим первый этап выборов был запланирован на 10 мая. Однако конституция Польши позволяет провести выборы и позже этого срока на неделю или две.

Члены партии отмечают, что решение об отмене выборов связано с «отказом оппозиции принять все конструктивные предложения, дающие возможность провести выборы президента в этом году».

Лидеры партии «Закон и справедливость» и «Соглашение» ожидают, что после 10 мая 2020 года Верховный суд просто объявит выборы несостоявшимися.

«Выборы, организованные Государственной избирательной комиссией, заботясь о безопасности поляков, учитывая эпидемическую ситуацию, состоятся при помощи почты», — говорится в их заявлении.

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