Арестованный за вторжение в Венесуэлу бывший американский морской пехотинец Люк Александер Денман объяснил, что намеревался вместе с соратниками попытаться захватить столичный аэропорт, сообщает Интерфакс со ссылкой на венесуэльское телевидение.

По его информации, этот 34-летний гражданин США, работающий в частной американской охранной компании, пояснил, что захват аэропорта был первым этапом плана. Предполагалось, что после этого в аэропорт смогут приземлиться американские военные самолеты. Далее планировалось похищение президента Венесуэлы Николаса Мадуро.

Телевидение Венесуэлы отмечает, что, по словам арестованного, такие распоряжения он получил от руководства частной охранной компании — SilverCorp.

Ранее в среду Мадуро сообщил, что арестованные за попытку вторжения в Венесуэлу американцы предстали переду судом и признали вину.

«Американские наемники признались. Их вина доказана. Их задержали с поличным. Теперь их судят. Этим занимаются наша генпрокуратура и гражданские суды Венесуэлы», — сказал он журналистам.

Мадуро пообещал, что рассмотрение дела будет справедливым, отмечают латиноамериканские СМИ.

Minval.az