Восстановление экономики США после кризиса, вызванного коронавирусом, может начаться во второй половине 2020 года, считает заместитель председателя Федеральной резервной системы (ФРС) Ричард Кларида.

«Это не типичная рецессия. Мы переживаем очень сильный спад, — заявил он в интервью CNBC. — Но восстановление может начаться во второй половине года».

По его словам, экономическая ситуация будет зависеть от ситуации вокруг пандемии и успеха мер, принятых с целью минимизации ее влияния. Кларида отметил, что ФРС прикладывает все возможные усилия, чтобы помочь экономике преодолеть кризис.

Это было первое заявление заместителя председателя Федрезерва после заседания на прошлой неделе, по итогам которого регулятор сохранил процентную ставку по федеральным кредитным средствам (federal funds rate) в диапазоне от 0% до 0,25% годовых.

Кларида отметил, что процентная ставка будет оставаться низкой, «пока мы не будем уверены, что экономика преодолела эти события и движется к максимальной занятости и ценовой стабильности». Он также подчеркнул необходимость мер фискальной политики для поддержания производственного потенциала в период кризиса.

Глава Федерального резервного банка (ФРБ) Чикаго Чарльз Эванс также заявил во вторник, что восстановление экономики возможно после сильного спада во втором квартале.

«До сих пор не ясно, как будет развиваться экономическая ситуация, — передает его слова The Wall Street Journal. — Я оптимистически настроен по поводу восстановления экономики во втором полугодии».

По словам Эванса, такой сценарий более вероятен, чем затяжной спад. Он отметил, что многое будет зависеть от действий, которые власти предпринимают сейчас для преодоления кризиса в области здравоохранения.

«Ослабление режима «оставайтесь дома» — это смелое решение, которое влечет очень высокие риски. Мы сможем извлечь урок из этого опыта» — сказал он.

Президент ФРБ Сент-Луиса Джеймс Баллард, в свою очередь, заявил, что поддержание ограничительных мер может продлиться не более 90 дней, иначе они грозят серьезными экономическими проблемами.

«Мы не может позволить себе сохранять паузу», — сказал он.

Баллард ожидает, что второй квартал будет наиболее сложным для экономики, а третий квартал станет переходным периодом. По его оценке, уровень безработицы уже превысил 20%. Он также выразил надежду на что, что к четвертому кварталу экономика выйдет из кризиса.

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