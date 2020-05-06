Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.

Таким образом, цена на нефть Brent поднялась выше $32 за баррель впервые с 14 апреля.

Minval.az