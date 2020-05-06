Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Таким образом, цена на нефть Brent поднялась выше $32 за баррель впервые с 14 апреля.
Стоимость июльских фьючерсов нефти марки Brent поднималась на 17,9% до $32,06 за баррель. Об этом свидетельствуют данные торгов.
Таким образом, цена на нефть Brent поднялась выше $32 за баррель впервые с 14 апреля.
Дата: 2020/05/06 9:13
Раздел: Экономика
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Нефть марки Azeri Light (CIF) резко подорожала на мировом рынке
Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июле 2020 года в ходе торгов на бирже
На мировом рынке нефть марки Azeri Light (CIF) подорожала.
Нефть марки Brent поднялась в цене на 5,3% до $27,84 за баррель, пишет ТАСС со ссылкой на данные торгов.
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