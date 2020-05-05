Американская компания SpaceX, принадлежащая Илону Маску, планирует совершить прорыв в киноиндустрии. В компании хотят снять первый в мире боевик в космосе с голливудским актером Томом Крузом в главной роли, пишет «Корреспондент» со ссылкой на Deadline.

К реализации кинопроекта уже привлекли NASA.

Источник отмечает, что такие съемки вполне в духе Тома Круза. Кинозвезда в эпопее «Миссия невыполнима» прыгал по крышам, висел на вертолете и на борту реактивного самолета, выполнял трюки на небоскребе в Дубае.

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