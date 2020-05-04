Министр обороны США Марк Эспер в интервью итальянской газете La Stampa заявил, что Россия и Китай используют ситуацию, сложившуюся в мире в результате пандемии коронавируса, для продвижения собственных интересов.

«К сожалению, Россия и Китай пользуются уникальной ситуацией, чтобы продвигать свои интересы. Россия предоставила медицинскую помощь Италии, но потом попыталась использовать ее для того, чтобы посеять раздоры между Римом и его союзниками при помощи кампании дезинформации», — заявил глава американского военного ведомства.

«США надеются, что помощь Москвы Италии была полезной», — заявил Эспер. При этом он выразил уверенность, что «структуры итальянской национальной безопасности останутся бдительными до тех пор, пока российский контингент останется на вашей территории».

Министр обороны США заявил также, что кое-кто может пытаться использовать пандемию и связанные с ней экономические вызовы для того, чтобы инвестировать в стратегически важные отрасли промышленности и инфраструктуры других стран. По его мнению, это способно оказать долгосрочное влияние на обеспечение безопасности.

Эспер, в частности, предостерег от опасности создания китайской телекоммуникационной компанией Huawei пятого поколения сетей мобильной связи.

«Huawei и 5G являются важным примером этой вредоносной деятельности со стороны Китая. Это может нанести ущерб нашему союзу. Зависимость от китайских поставщиков 5G, например, может сделать ключевые системы наших партнеров уязвимыми для отключения, манипуляции и шпионажа», — подчеркнул он.

Эспер также рассказал о том, что Пентагон окажет Италии помощь в борьбе с новым коронавирусом.

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