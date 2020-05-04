Турция направила в Сомали очередную партию груза с медицинской помощью для борьбы с коронавирусом нового типа (Сovid-19).

Военно-транспортный самолет типа A400M с носилками и постельными принадлежностями вылетел в Могадишо из военного аэродрома «Этимесгут» в Анкаре, передает «Анадолу».

Груз был сформирован по линии Минздрава Турции и турецкого Агентства по сотрудничеству и координации (TİKA).

На каждом из ящиков с грузом помощи изображены геральдический знак администрации президента Турции, флаги Турции и Сомали, а также написаны слова известного средневекового мыслителя Джелалледина Руми: «Безысходность оставит место надежде. Восход сменит мрак».

Первая партия груза помощи для жителей Сомали была отправлена из Анкары в ночь на 2 мая. Сомали стали первой страной, куда были поставлены аппараты искусственной вентиляции легких (ИВЛ) турецкого производства.

Ранее Турция отправила груз с медпомощью в США, ЮАР, Палестину, Италию, Испанию, Македонию, Черногорию, Сербию, Боснию и Герцеговине, Косово, Великобританию, Сомали и многие другие страны.

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