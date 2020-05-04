Президент США Дональд Трамп заявил, что вакцина от коронавируса появится в стране не позднее декабря 2020 года, сообщает Fox News.

«Я думаю, что мы получим вакцину к концу года», — сказал Трамп.

По его словам, беспокойства из-за ускоренного тестирования прототипов вакцин на добровольцах в США у него нет, потому что «они знают, на что идут».

Он добавил, что в настоящее время власти отдельных штатов оперативно работают над предоставлением дополнительных разрешений на применение новых препаратов в лечении коронавируса.

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