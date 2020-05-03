С 26 марта в Испании действовал самый жесткий в Европе запрет на выход из дома — в стране с начала эпидемии заболели более 216 тысяч человек, умерли более 25 тысяч. По общему количеству случаев страна занимает второе место в мире после США, отмечает «Медуза».

Но в последнее время число летальных исходов и новых случаев заражения снижалось, поэтому со 2 мая жителям снова разрешили выходить из дома на прогулки и заниматься спортом на открытом воздухе. Пока гулять и заниматься спортом можно только в определенные часы, постепенное смягчение ограничений продолжается.

Minval.az