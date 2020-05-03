Холдинговая компания Berkshire Hathaway американского предпринимателя и инвестора Уоррена Баффета понесла убытки почти на $50 млрд в первом квартале из-за последствий распространения коронавируса COVID-19. Об этом свидетельствуют данные из ее корпоративной отчетности.

По итогам трехмесячного периода, который завершился 31 марта, чистые убытки Berkshire Hathaway составили $49,7 млрд. За такой же период в прошлом году прибыль компании оценивалась в $21,7 млрд. Как отмечают телеканалы CNBC и CNN, в Berkshire Hathaway никогда ранее не сообщали о столь крупных убытках.

Представители холдинга констатировали, что в течение первого квартала имело место «быстрое распространение вируса по миру».

«Меры, принятые властями и частным бизнесом для борьбы с его распространением, оказали значительное влияние на нашу работу в марте. Они, вероятно, окажут негативное воздействие на все наши операции во втором квартале, хотя степень этого может варьироваться», – говорится в сотчете.

Berkshire Hathaway владеет крупными пакетами акций в десятках компаний, напоминает «Корреспондент». В их числе ведущие американские авиакомпании, банки, производители техники. Распространение вируса нанесло серьезный ущерб экономике США и привело к значительному снижению курса акций многих компаний.

Согласно последним оценкам агентства Bloomberg, Уоррен Баффет занимает пятое место в списке самых богатых людей мира. Его состояние оценивается в $72 млрд. С начала этого года оно сократилось более чем на $17 млрд.

Minval.az