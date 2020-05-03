США больше не играют роль мирового лидера, так как пандемия коронавируса положила конец миропорядку, установленному после Второй мировой войны, говорится в статье Le Monde.

Авторы публикации утверждают, что ключевую роль в дестабилизации прежней системы сыграл подъем Китая.

Они полагают, что задержка, с которой Всемирная организация здравоохранения предупредила международное сообщество об опасностях коронавируса, стала свидетельством зависимости организации от Пекина.

При этом текущий кризис ослабил США и заставил американцев окончательно отойти от миссии мирового лидера.

Кроме того, как подчеркивается в статье, COVID-19 нанес серьезный удар по единству Европы.

ЕС оказался безоружен перед пандемией, которую не смог предугадать, и не оказал поддержку наиболее пострадавшим от эпидемии странам.

Журналисты Le Monde считают, что Евросоюз должен пересмотреть собственное устройство, чтобы в дальнейшем влиять на установление нового миропорядка.

Minval.az