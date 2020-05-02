В Китае снова разрешили туризм и путешествия

Китайские власти с 1 мая отменили часть ограничений на передвижение, в стране возобновили работу более 4 тыс. туристических объектов. РБК опубликовал репортаж про то, как прошел первый день майских праздников:

Туристы в «Запретном городе» в Пекине, который открылся для ограниченного посещения 1 мая 2020 года:

Ребенок в костюме древнего китайского императора позирует для фотографий в Пекине в первый день праздников в честь Дня труда:

Люди с масками на лицах проходят мимо пары, которая проводит свадебную фотосессию вблизи «Запретного города»:

Одна из улиц Пекина после ослабления ограничительных мер из-за пандемии коронавируса SARS-CoV-2:

Туристка на площади Тяньаньмэнь в Пекине:

Посетители храма Неба в Пекине:

Посетители в продемократическом ресторане в Гонконге:

Туристы на участке Великой Китайской стены в первый день выходных по случаю Дня труда:

Пекинцы на одной из улиц города после частичного снятия ограничений:

Уборщик в «Запретном городе» после его открытия для посетителей 1 мая: