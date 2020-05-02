Эксперты классифицировали кожные проявления коронавирусной инфекции по пяти категориям. Работу провели ученые Испанской академии дерматологии, следует из материала, опубликованного в журнале British Journal of Dermatology.

Медики изучили данные о 375 пациентах с подтвержденным коронавирусом, в том числе их кожные проблемы во время болезни. Всего эксперты выделили пять групп пациентов.

У самой большой группы тяжелобольных (47% случаев) наблюдалась пятнисто-папулезная сыпь, которая держалась на протяжении 8-9 дней. Вторая группа пациентов (19% случаев) страдала от покраснений, как в результате обморожения, а также пузырей и гнойников на пальцах рук и ног. Еще у одной группы (9% случаев) нашли везикулярную сыпь, волдыри. В еще других 19% случаях обнаружились высыпания на туловище и ладонях, похожие на крапивницу. А у пятой группы (6% случаев) выявили ливедо — заболевание, появляющееся при нарушениях кровообращения в сосудах.

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