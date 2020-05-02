Долгое отсутствие лидера Северной Кореи Ким Чен Ына может быть связано с его желанием привлечь внимание мировой общественности к КНДР. Такую причину назвал РИА Новости доцент кафедры востоковедения МГИМО Илья Дьячков.

По его словам, на фоне распространения в мире коронавируса внимание к делам Северной Кореи в мире ослабло, поэтому северокорейским властям пришлось принять ряд мер по возвращению страны в информационное поле. «Исчезновение лидера, о котором все внезапно стали говорить, стало таким способом привлечения внимания к себе. И удивительным образом вся мировая пресса об этом говорила, неделю не сходила эта новость с предположениями о том, что же случилось», — пояснил Дьячков.

Он также отметил, что отсутствие Ким Чен Ына на праздновании дня рождения его деда Ким Ир Сена могло быть сигналом гражданам страны о планах по постепенному сворачиванию массовых мероприятий в рамках борьбы с коронавирусом.

Minval.az