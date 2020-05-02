Президент Казахстана Касым-Жомарт Токаев отозвал депутатский мандат у главы парламента и фактически второго человека в стране Дариги Назарбаевой, дочери своего предшественника Нурсултана Назарбаева.

По мнению научного сотрудника Центра изучения Центральной Азии, Кавказа и Урало- Поволжья Института востоковедения РАН Стаса Притчина, Дарига Назабраева, по сути, была вторым человеком в Казахстане. Если бы с Токаевым что-то случилось, именно она должна была занять пост и.о. президента страны.

«При этом она является дочерью Елбасы – лидера нации, правящей партии и главы Совбеза. И до сих пор считалось, что Токаев, конечно, президент, но с Нурсултаном Назарбаевым он не идет ни в какое сравнение по уровню авторитета.

Сложно представить, чтобы решение об отставке было согласовано с Елбасы. Для него присутствие дочери на второй по значимости должности в стране является гарантией безопасности и спокойствия для всей его семьи. Скорее всего, Токаев единолично принимал решение об отставке Дариги. Транзит власти в стране ускоряется. События разворачиваются стремительно, до последнего времени ничто не говорило о том, что Токаев усиливает свои позиции», – сказал он в беседе с «МК».

Вместе с тем, по мнению эксперта, нельзя исключать, что сам Назарбаев решил отправить дочь в отставку.

«Отношения внутри семьи нельзя назвать идеальными. Но вопрос престижа первого президента всегда значил очень много. Со стороны Дариги тоже не было никаких публичных шагов, которые можно было бы трактовать, как нарушение правил игры. Какие-то выводы о будущем Казахстана можно будет делать только после того, как станет известно имя преемника Дариги, ее дальнейшее назначение, если такое будет, и так далее.

Вообще Дарига обладает самой мощной медийной армией в Казахстане. Она контролирует около 50% СМИ в стране. В принципе, она способна дать бой, но опять же — Дарига всегда была частью большой семьи, за ней всегда стоял отец, который защищал ее в любом случае. Сейчас ситуация несколько иная», – подытожил эксперт.

Minval.az