Северокорейский лидер Ким Чен Ын попал на видео после долгого отсутствия.
На видео показано, как Ким Чен Ын инспектирует новый завод и общается с чиновниками. Ни он, ни другие люди не носят масок.
Северокорейский лидер Ким Чен Ын попал на видео после долгого отсутствия.
На видео показано, как Ким Чен Ын инспектирует новый завод и общается с чиновниками. Ни он, ни другие люди не носят масок.
Дата: 2020/05/02 12:59
Раздел: Новость
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