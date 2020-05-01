Колумбийская певица Шакира пожертвовала медицинские маски и респираторы для жителей своего родного города Барранкилья, расположенного на севере страны. Об этом сообщил мэр города Хайме Пумарехо.

«Шакира является жительницей Барранкильи, которую любит весь мир. <…> Большое спасибо, что пожертвовали тысячи масок для нашего персонала системы здравоохранения и респираторы, которые спасут жизни», — приводит ТАСС слова мэра.

Певица в свою очередь поблагодарила команду мэра за координацию доставки и распределения помощи.

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